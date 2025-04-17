Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
17 апреля 2025, 07:40, ИА Амител
Утром 17 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала проспект Строителей от улицы Челюскинцев до Павловского тракта. На самом Павловском тракте затор протянулся от проспекта Строителей до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с улицей Солнечная Поляна.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.
На Южном тракте движение затруднено от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор. На Змеиногорском тракте большая пробка образовалась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки.
Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от Павловского тракта до пр. Коммунаров;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Кулагина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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