Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

17 апреля 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 17 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей, Павловский тракт

Этим утром пробка сковала проспект Строителей от улицы Челюскинцев до Павловского тракта. На самом Павловском тракте затор протянулся от проспекта Строителей до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с улицей Солнечная Поляна.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Южный и Змеиногорский тракты

На Южном тракте движение затруднено от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор. На Змеиногорском тракте большая пробка образовалась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки.

Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог: