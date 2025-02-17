Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

17 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 17 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Новая рабочая неделя началась с пробок на Змеиногорском тракте: затор здесь протянулся от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Кутузова

Водителям также придется постоять подольше на ул. Кутузова – пробка растянулась на 1,6 км от начала улицы.

Павловский тракт

На Павловском тракте движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой.

Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города: