Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
17 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 17 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Новая рабочая неделя началась с пробок на Змеиногорском тракте: затор здесь протянулся от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Водителям также придется постоять подольше на ул. Кутузова – пробка растянулась на 1,6 км от начала улицы.
На Павловском тракте движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой.
Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии;
- пр. Строителей – от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
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