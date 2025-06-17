Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 июня

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

17 июня 2025, 07:50, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 17 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром затор сковал улицу Матросова от улицы Гущина до улицы Бехтерева. Пробка на улице Северо-Западной протянулась от улицы 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка также образовалась на участке Змеиногорского тракта от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: