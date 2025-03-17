Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
17 марта 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 17 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробка на Павловском тракте протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также затор сковал участок от ул. Попова до ул. Сиреневой.
Здесь водителям придется постоять подольше из-за пробки от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Лазурной.
На Змеиногорском тракте движение затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Крупные заторы этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Антона Петрова до ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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