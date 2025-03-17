Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

17 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 17 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Пробка на Павловском тракте протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также затор сковал участок от ул. Попова до ул. Сиреневой.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять подольше из-за пробки от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Крупные заторы этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог: