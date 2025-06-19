Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 июня

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

19 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 19 июня на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром затор сковал участок Павловского тракта от улицы Фурманова до улицы Новороссийской. Кроме того, пробки собрались на пересечениях с улицами Трактовой и Власихинской.

Трактовая, Дальняя, Новосибирская

Улица Трактовая встала в пробку от Южного проезда до улицы Попова. По улице Дальней движение затруднено от Новосибирской до Южного проезда. Новосибирская, в свою очередь, скована от улицы Суворова до Весенней.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Затор на Южном тракте протянулся от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: