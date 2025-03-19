Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

19 марта 2025, 07:38, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 19 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром движение на Павловском тракте сковано от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Власихинская, Кутузова

На ул. Власихинской водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца. Движение затруднено и на ул. Кутузова: от ул. Щетинкина затор протянулся на 1,5 км.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте тянется от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте затор образовался от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Помимо этого, движение транспорта затруднено на следующих участках дорог: