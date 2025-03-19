Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
19 марта 2025, 07:38, ИА Амител
Утром 19 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром движение на Павловском тракте сковано от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.
На ул. Власихинской водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца. Движение затруднено и на ул. Кутузова: от ул. Щетинкина затор протянулся на 1,5 км.
Пробка на Змеиногорском тракте тянется от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте затор образовался от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.
Помимо этого, движение транспорта затруднено на следующих участках дорог:
- ул. Советской Армии;
- пр. Строителей – от Павловского тракта до ул. Челюскинцев, а также на перекрестке с пр. Красноармейским;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Северо-Западная – от ул. Модельной до пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
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