Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 мая

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

19 мая 2025, 07:50, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром в понедельник, 19 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: "Яндекс.Пробки"

Улица Советской Армии

Один из самых крупных заторов образовался на пересечении улицы Советской Армии с Павловским трактом – на данный момент длина пробки составляет около полутора километров.

Улица Северо-Западная и проспект Ленина

На Северо-Западной проблемы с проездом наблюдаются на участке от Смирнова до пересечения с пр. Ленина. Далее пробка протягивается по проспекту до улицы Профинтерна.

Павловский тракт и Попова

Постоять автомобилистам и пассажирам придется при проезде перекрестка двух улиц, причем на Попова затор растянулся от Балтийской до 280-летия Барнаула.

Также пробки образовались на следующих участках: