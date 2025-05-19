Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 мая
Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов
19 мая 2025, 07:50, ИА Амител
Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром в понедельник, 19 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Улица Советской Армии
Один из самых крупных заторов образовался на пересечении улицы Советской Армии с Павловским трактом – на данный момент длина пробки составляет около полутора километров.
Улица Северо-Западная и проспект Ленина
На Северо-Западной проблемы с проездом наблюдаются на участке от Смирнова до пересечения с пр. Ленина. Далее пробка протягивается по проспекту до улицы Профинтерна.
Павловский тракт и Попова
Постоять автомобилистам и пассажирам придется при проезде перекрестка двух улиц, причем на Попова затор растянулся от Балтийской до 280-летия Барнаула.
Также пробки образовались на следующих участках:
- Лесной тракт;
- улица Кутузова;
- проспект Строителей;
- Власихинская.
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