Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов
19 ноября 2024, 07:48, ИА Амител
Утром 19 ноября на дорогах Барнаула образовались 9-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт
На Павловском движение затруднено в районе пересечения с Попова, а также от Малахова и до Строителей. На расположенной рядом улице Советской Армии тоже собралась пробка.
Власихинская
Здесь заторы наблюдаются в двух местах: от Шумакова до Попова и от частного сектора за кладбищем до Фурманова.
Кутузова
Традиционно большая пробка – на Кутузова. Этим утром она растянулась практически на весь поселок Булыгино.
Змеиногорский и Южный тракты
На обоих трактах большое количество машин собралось в районе строящейся развязки. На Змеиногорском затор также зафиксирован на участке от института Лисавенко до базы "Динамо".
Где еще собрались пробки
Проблемы с трафиком в том числе наблюдаются на Попова (в районе Павловского и Энтузиастов), проспекте Ленина (от путепровода до площади Октября), улицах Матросова, Северо-Западной, Малахова, Юрина и в поселке Пригородном.
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