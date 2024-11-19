Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 19 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов

19 ноября 2024, 07:48, ИА Амител

Пробка / Фото: Stabel Webel / unsplash.com

Утром 19 ноября на дорогах Барнаула образовались 9-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

На Павловском движение затруднено в районе пересечения с Попова, а также от Малахова и до Строителей. На расположенной рядом улице Советской Армии тоже собралась пробка.

Власихинская

Здесь заторы наблюдаются в двух местах: от Шумакова до Попова и от частного сектора за кладбищем до Фурманова.

Кутузова

Традиционно большая пробка – на Кутузова. Этим утром она растянулась практически на весь поселок Булыгино.

Змеиногорский и Южный тракты

На обоих трактах большое количество машин собралось в районе строящейся развязки. На Змеиногорском затор также зафиксирован на участке от института Лисавенко до базы "Динамо".

Где еще собрались пробки

Проблемы с трафиком в том числе наблюдаются на Попова (в районе Павловского и Энтузиастов), проспекте Ленина (от путепровода до площади Октября), улицах Матросова, Северо-Западной, Малахова, Юрина и в поселке Пригородном.