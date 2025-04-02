Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
02 апреля 2025, 07:38, ИА Амител
Утром 2 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром на Павловском тракте образовалась большая пробка: она протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула пересечение с ул. Попова.
Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
На Южном тракте движение затруднено от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор. Змеиногорский тракт скован от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.
Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- пересечение пр. Красноармейского с пр. Строителей;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина.
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