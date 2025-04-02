Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

02 апреля 2025, 07:38, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 2 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром на Павловском тракте образовалась большая пробка: она протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула пересечение с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Южный и Змеиногорский тракты

На Южном тракте движение затруднено от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор. Змеиногорский тракт скован от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: