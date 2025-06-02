Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 июня
Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов
02 июня 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 2 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала Павловский тракт на участке от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Затор на улице Советской Армии протянулся от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на участке от улицы Шумакова до улицы Попова.
На Змеиногорском тракте движение затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- пр. Строителей – от ул. Челюскинцев до Павловского тракта;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- пр. Космонавтов – от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова.
Комментарии 0