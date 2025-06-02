Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 июня

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

02 июня 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 2 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Этим утром пробка сковала Павловский тракт на участке от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Затор на улице Советской Армии протянулся от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на участке от улицы Шумакова до улицы Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог: