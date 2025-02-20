Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
20 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 20 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробки этим утром сковали Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Здесь водителям придется постоять подольше: затор на ул. Власихинской протянулся от шоссе Ленточный бор до ул. Лазурной. Кроме того, в правом ряду автомагистрали произошло ДТП.
На Змеиногорском тракте движение затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- ул. Юрина – от ул. Малахова до ул. Островской;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая.
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