Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

20 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 20 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Пробки этим утром сковали Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять подольше: затор на ул. Власихинской протянулся от шоссе Ленточный бор до ул. Лазурной. Кроме того, в правом ряду автомагистрали произошло ДТП.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Помимо этого, крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города: