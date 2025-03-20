Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
20 марта 2025, 07:31, ИА Амител
Утром 20 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром крупный затор образовался на Павловском тракте: пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула пересечение с ул. Попова. Движение на расположенной рядом ул. Советской Армии затруднено от пр. Строителей до пр. Коммунаров.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Пробка на Змеиногорском тракте сковала участок от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Движение транспорта на Южном тракте затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.
Помимо этого, крупные заторы образовались на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной и пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш", а также на перекрестке с ул. Попова.
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