Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

20 марта 2025, 07:31, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 20 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Этим утром крупный затор образовался на Павловском тракте: пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронула пересечение с ул. Попова. Движение на расположенной рядом ул. Советской Армии затруднено от пр. Строителей до пр. Коммунаров.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте сковала участок от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Движение транспорта на Южном тракте затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Помимо этого, крупные заторы образовались на следующих участках дорог: