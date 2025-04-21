Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на девять баллов

21 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 21 апреля на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром крупный затор сковал ул. Северо-Западную от ул. Модельной до пр. Ленина. На расположенной рядом ул. Матросова большая пробка образовалась от ул. Георгия Исакова до пр. Ленина.

Павловский тракт, Власихинская

На Павловском тракте водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой. На ул. Власихинской движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до ТЦ "Волна". Кроме того, судя по картам, на пересечении Павловского тракта с ул. Власихинской не работает светофор.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте пробка протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: