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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на девять баллов

21 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com
Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 21 апреля на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Северо-Западная, Матросова

Этим утром крупный затор сковал ул. Северо-Западную от ул. Модельной до пр. Ленина. На расположенной рядом ул. Матросова большая пробка образовалась от ул. Георгия Исакова до пр. Ленина.

Павловский тракт, Власихинская

На Павловском тракте водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой. На ул. Власихинской движение затруднено от шоссе Ленточный Бор до ТЦ "Волна". Кроме того, судя по картам, на пересечении Павловского тракта с ул. Власихинской не работает светофор.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте пробка протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Телефонной;
  • пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Попова – от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова, а также от ул. Георгия Исакова до ул. Юрина;
  • ул. Солнечная Поляна – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

08:08:32 21-04-2025

Фигасе там вода с неба льется, не удивительно, что весь город колом

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Musik

11:10:50 21-04-2025

Гость (08:08:32 21-04-2025) Фигасе там вода с неба льется, не удивительно, что весь горо... это такое приодное явление - дождь называется.
а если вода с неба падает замерзшая - то называется снег.

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1

09:44:05 21-04-2025

Перечислен весь город... смысл этой новости ...

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