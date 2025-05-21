Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 мая

Заторы есть как в центре города, так и за его пределами

21 мая 2025, 07:46, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Шестибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 21 мая, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.

Пробки в Барнауле утром 21 мая / "Яндекс Карты"

Проспект Строителей

Здесь в сторону центра проезд осложнен на двух участках: со стороны Павловского тракта в направлении ТРЦ Galaxy, а также перед Красноармейским.

Кроме того, движение затруднено в районе пересечения с площадью Октября, где дорожные рабочие ремонтируют трамвайные пути.

Советской Армии

Затор образовался на участке от проспекта Коммунаров до пересечения с Павловским трактом и проспектом Строителей.

Попова

На этой улице машины медленно едут в районе пересечения с Энтузиастов, а также от улицы 280-летия Барнаула до Балтийской.

Власихинская

На Власихинской трудности наблюдаются на участке от Шумакова до Попова, а также от гипермаркета "Лента" до пересечения с шоссе Ленточный Бор.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском пробка тянется от Плодопитомника до строящейся развязки. Южный тракт также частично скован в районе этого объекта.

Кроме того, в поселке Южном загружен проспект Дзержинского и Лесной тракт.