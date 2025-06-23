Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 июня

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

23 июня 2025, 07:44, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 23 июня на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Матросова

Этим утром затор сковал улицу Матросова на участке от улицы Меланжевой до улицы Бехтерева.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до улицы Новороссийской, а также на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна.

Змеиногорский и Южный тракты

Большая пробка протянулась на Змеиногорском тракте от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: