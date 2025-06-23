Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 июня
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
23 июня 2025, 07:44, ИА Амител
Утром 23 июня на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром затор сковал улицу Матросова на участке от улицы Меланжевой до улицы Бехтерева.
Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до улицы Новороссийской, а также на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна.
Большая пробка протянулась на Змеиногорском тракте от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Власихинская – от Шумакова до Попова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Кирсараевской;
- пр. Строителей – от ул. Деповской до пр. Ленина.
09:17:22 23-06-2025
А про Ленинский ни слова...Ехал от Гоголя до Димитрова 40 минут...В городе хозяина НЕТ. Заранее продумать разъезды ну никак.