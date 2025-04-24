Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

24 апреля 2025, 07:35, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 24 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром крупная пробка снова сковала Змеиногорский тракт от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте большой затор протянулся от шоссе Ленточный Бор до улицы Герцена.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт, Советской Армии

Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Рядом, на улице Советской Армии, пробка тянется от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров.

Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: