Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
24 апреля 2025, 07:35, ИА Амител
Утром 24 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром крупная пробка снова сковала Змеиногорский тракт от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. На Южном тракте большой затор протянулся от шоссе Ленточный Бор до улицы Герцена.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Рядом, на улице Советской Армии, пробка тянется от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров.
Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- пр. Строителей – от пр. Красноармейского до пр. Социалистического;
- ул. Солнечная Поляна – от пр. Космонавтов до Барнаульского ипподрома.
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