Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

24 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 24 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром пробка на Змеиногорском тракте протянулась от ул. Водозаборной до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. На расположенной рядом ул. Советской Армии крупный затор образовался на участке от пр. Строителей до пр. Коммунаров.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: