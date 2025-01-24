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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

24 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 24 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

В данный момент крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:

  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова;
  • ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
  • ул. Кутузова;
  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
Барнаул Пробки

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