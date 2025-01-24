Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
24 января 2025, 07:30, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Утром 24 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
В данный момент крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Кутузова;
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
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