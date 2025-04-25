Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

25 апреля 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Фото: 2ГИС

Утром 25 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт, Власихинская

Этим утром крупный затор сковал Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. Движение затруднено и на ул. Власихинской, где пробка тянется от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца и сковывает движение в микрорайоне "Лазурный".

Кутузова

Придется постоять и на ул. Кутузова – здесь движение затруднено до ул. Каландаришвили. Протяженность пробки составляет 850 м.

Змеиногорский и Южный тракты

Затор также образовался на участке Змеиногорского тракта – от ул. Цветы Алтая до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Помимо этого, крупные пробки наблюдаются на следующих участках дорог: