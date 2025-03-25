Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
25 марта 2025, 07:35, ИА Амител
Утром 25 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром затор сковал улицу Северо-Западную от улицы Гущина до проспекта Ленина. На улице Матросова большая пробка образовалась от улицы Юрина до улицы Бехтерева.
На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до улицы Герцена.
Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до ул. Лазурной;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов.
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