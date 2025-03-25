Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

25 марта 2025, 07:35, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 25 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром затор сковал улицу Северо-Западную от улицы Гущина до проспекта Ленина. На улице Матросова большая пробка образовалась от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Павловский тракт

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до улицы Герцена.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: