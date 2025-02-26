Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

26 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 26 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Движение на Павловском тракте этим утром затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также пробки сковали участок от ул. Попова до ул. Сиреневой.

Власихинская

На ул. Власихинской водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Затор на Змеиногорском тракте собрался от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Крупные заторы этим утром также можно наблюдать на следующих участках города: