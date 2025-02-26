Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
26 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 26 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Движение на Павловском тракте этим утром затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также пробки сковали участок от ул. Попова до ул. Сиреневой.
На ул. Власихинской водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
Затор на Змеиногорском тракте собрался от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Крупные заторы этим утром также можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Антона Петрова до ул. Советской Армии;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
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