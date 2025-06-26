Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 июня

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

26 июня 2025, 07:43, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Пробки интенсивностью четыре балла образовались на улицах Барнаула утром 26 июня, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 26 июня / 2ГИС

Павловский тракт. Здесь пробка начинается перед Сельскохозяйственной и тянется до Фурманова.

Проспект Строителей. Движение затруднено на участке от остановки "Кадровый центр" до пересечения с проспектом Социалистическим.

Змеиногорский тракт. Много машин собралось от Плодопитомника до строящейся развязки. В сторону этого объекта также скован Южный тракт.

Новосиликатный. Скованы улицы Весенняя и Новосибирская. Также затор продолжается на улице Трактовой.

Власихинская. Проезд осложнен на участке от Шумакова до Попова и в районе пересечения с шоссе Ленточный Бор.