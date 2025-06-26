Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 июня
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
26 июня 2025, 07:43, ИА Амител
Пробки интенсивностью четыре балла образовались на улицах Барнаула утром 26 июня, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт. Здесь пробка начинается перед Сельскохозяйственной и тянется до Фурманова.
Проспект Строителей. Движение затруднено на участке от остановки "Кадровый центр" до пересечения с проспектом Социалистическим.
Змеиногорский тракт. Много машин собралось от Плодопитомника до строящейся развязки. В сторону этого объекта также скован Южный тракт.
Новосиликатный. Скованы улицы Весенняя и Новосибирская. Также затор продолжается на улице Трактовой.
Власихинская. Проезд осложнен на участке от Шумакова до Попова и в районе пересечения с шоссе Ленточный Бор.
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