Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

27 февраля 2025, 07:33, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 27 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Власихинская

Павловский тракт этим утром скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова. На ул. Власихинской пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца: судя по картам, в левом ряду случилось ДТП.

Кутузова

Здесь движение затруднено от ул. Семипалатинской – затор протянулся на 1,2 км.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт сковала пробка от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Крупные заторы этим утром также можно наблюдать на следующих участках города: