Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
27 февраля 2025, 07:33, ИА Амител
Утром 27 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт этим утром скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова. На ул. Власихинской пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца: судя по картам, в левом ряду случилось ДТП.
Здесь движение затруднено от ул. Семипалатинской – затор протянулся на 1,2 км.
На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт сковала пробка от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Крупные заторы этим утром также можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Советской Армии;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов, а также на пересечении с пр. Космонавтов;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского.
09:02:13 27-02-2025
"до строящейся развязки" - почему строящейся??? Данная развязка благодаря администрация превратилась в такой же долгострой как и Художественный музей.