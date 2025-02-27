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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

27 февраля 2025, 07:33, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 27 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт, Власихинская

Павловский тракт этим утром скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова. На ул. Власихинской пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца: судя по картам, в левом ряду случилось ДТП.

Кутузова

Здесь движение затруднено от ул. Семипалатинской – затор протянулся на 1,2 км.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт сковала пробка от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Крупные заторы этим утром также можно наблюдать на следующих участках города:

  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  • ул. Советской Армии;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов, а также на пересечении с пр. Космонавтов;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
  • пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского.
Барнаул Пробки

Комментарии 1

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гость

09:02:13 27-02-2025

"до строящейся развязки" - почему строящейся??? Данная развязка благодаря администрация превратилась в такой же долгострой как и Художественный музей.

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