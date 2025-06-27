Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 июня
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
27 июня 2025, 07:40, ИА Амител
Пробки интенсивностью четыре балла образовались на улицах Барнаула утром 27 июня, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт. Пробка тянется от Теплого рынка до Фурманова.
Проспект Строителей. Движение затруднено перед ТРЦ Galaxy со стороны Павловского тракта и от остановки "Кадровый центр" до Социалистического.
Советской Армии. Много машин собралось от Телефонной до Строителей.
Змеиногорский тракт. Здесь трудности наблюдаются от Плодопитомника до строящейся развязки. В сторону этого объекта также скован Южный тракт.
Новосиликатный. Заторы на Весенней и Новосибирской. Также пробка продолжается на улице Трактовой.
Власихинская. Проезд осложнен на участке от Шумакова до Попова.
Шоссе Ленточный Бор. Затор растянулся от путепроводова до Власихинской.
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