Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 июня

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

27 июня 2025, 07:40, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Пробки интенсивностью четыре балла образовались на улицах Барнаула утром 27 июня, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 27 июня / 2ГИС

Павловский тракт. Пробка тянется от Теплого рынка до Фурманова.

Проспект Строителей. Движение затруднено перед ТРЦ Galaxy со стороны Павловского тракта и от остановки "Кадровый центр" до Социалистического.

Советской Армии. Много машин собралось от Телефонной до Строителей.

Змеиногорский тракт. Здесь трудности наблюдаются от Плодопитомника до строящейся развязки. В сторону этого объекта также скован Южный тракт.

Новосиликатный. Заторы на Весенней и Новосибирской. Также пробка продолжается на улице Трактовой.

Власихинская. Проезд осложнен на участке от Шумакова до Попова.

Шоссе Ленточный Бор. Затор растянулся от путепроводова до Власихинской.