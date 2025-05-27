Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 мая

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

27 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 27 мая на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром Павловский тракт сковала крупная пробка, которая протянулась от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Кутузова

Также водителям придется постоять на улице Кутузова: здесь затор тянется до улицы Каландаришвили.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах: