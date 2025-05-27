Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 мая
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
27 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 27 мая на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром Павловский тракт сковала крупная пробка, которая протянулась от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
Также водителям придется постоять на улице Кутузова: здесь затор тянется до улицы Каландаришвили.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Кроме того, крупные заторы наблюдаются на следующих улицах:
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Огородной;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Колесной;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина.
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