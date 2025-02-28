Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

28 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 28 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте тянется от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Власихинская

Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также в микрорайоне "Лазурный".

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также движение затруднено на перекрестке с ул. Попова, где, судя по картам, случилось ДТП. Расположенную рядом ул. Советской Армии затор сковал от пр. Строителей до ул. Огородной.

Большие пробки этим утром также можно наблюдать на следующих участках города: