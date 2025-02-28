Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
28 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 28 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте тянется от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также в микрорайоне "Лазурный".
На Павловском тракте придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также движение затруднено на перекрестке с ул. Попова, где, судя по картам, случилось ДТП. Расположенную рядом ул. Советской Армии затор сковал от пр. Строителей до ул. Огородной.
Большие пробки этим утром также можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Кутузова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш" и на перекрестке с ул. Попова;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова.
09:52:18 28-02-2025
Развязка то построится а Змейногорском?
10:19:51 28-02-2025
Гость (09:52:18 28-02-2025) Развязка то построится а Змейногорском?... Развязка близко. Скоро всех повяжут. И бросят в зиндан. На месте заброшенной стройки возможно будет "Художественный Музей Строительства Имени Развязки".
Либо как в песне:
"Давай поспорим, что тоннель станет морем,
И осень с весною, котлован не достроят.
Знаешь, ты мало башляешь, И сядешь со мною. Экспертизы ценою
В раза два подороже. А когда будем строить - вновь недостроим".