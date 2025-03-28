Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

28 марта 2025, 07:36, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 28 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

Большая пробка сковала Змеиногорский тракт от ул. Водозаборной до строящейся развязки. На Южном тракте затор образовался от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также движение затруднено на следующих участках дорог: