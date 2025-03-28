Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
28 марта 2025, 07:36, ИА Амител
Утром 28 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Большая пробка сковала Змеиногорский тракт от ул. Водозаборной до строящейся развязки. На Южном тракте затор образовался от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также движение затруднено на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
- пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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