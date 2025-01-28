Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

28 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 28 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке улицы от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Лазурной.

Павловский тракт

От ул. Фурманова до Малаховского кольца движение затруднено на Павловском тракте. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Попова.

Также большие пробки этим утром наблюдаются на следующих участках города: