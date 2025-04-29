Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

29 апреля 2025, 07:42, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 29 апреля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте этим утром протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Новосибирская, Весенняя

Здесь водителям придется постоять на участке от ул. Раздольной до ул. Дальней. Движение на ул. Весенней затруднено от ул. 2-й Осенней до ул. Новосибирской.

Павловский тракт

Затор на Павловском тракте тянется от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также скован участок от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: