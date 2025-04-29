Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
29 апреля 2025, 07:42, ИА Амител
Утром 29 апреля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробка на Змеиногорском тракте этим утром протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Здесь водителям придется постоять на участке от ул. Раздольной до ул. Дальней. Движение на ул. Весенней затруднено от ул. 2-й Осенней до ул. Новосибирской.
Затор на Павловском тракте тянется от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также скован участок от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- ул. Попова – от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш".
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