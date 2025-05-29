Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 мая

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

29 мая 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 29 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Автомобильная пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. По улице Матросова движение затруднено от улицы Смирнова до улицы Бехтерева.

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом улице Советской Армии затор протянулся от проспекта Строителей до Огородного проезда.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог: