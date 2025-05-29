Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 мая
Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов
29 мая 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 29 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Автомобильная пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. По улице Матросова движение затруднено от улицы Смирнова до улицы Бехтерева.
На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом улице Советской Армии затор протянулся от проспекта Строителей до Огородного проезда.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Власихинская – от ул. Шумакова до ул. Попова;
- ул. Попова – от ул. Балтийской до ул. Взлетной, а также от Павловского тракта до ул. 280-летия Барнаула;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пр. Строителей – на пересечении с пр. Красноармейским, а также от ул. Челюскинцев до Павловского тракта.
Комментарии 0