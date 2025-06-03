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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 июня

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

03 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 3 июня на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Змеиногорский и Южный тракты

Крупная пробка на Змеиногорском тракте протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от СНТ "Сибирский садовод" до шоссе Ленточный Бор.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Матросова

Движение по улице Матросова затруднено от улицы Юрина до улицы Бехтерева. 

Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Кутузова;
  • пр. Строителей – от ул. Челюскинцев до Павловского тракта;
  • ул. Советской Армии – от пр. Строителей до Огородного проезда;
  • пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Александр

10:32:56 03-06-2025

Каждый день задаю себе вопрос зачем с утра вся округа в центр ломится?Там что бабло разыгрывают?Или куча заводов ,предприятий типа Уралмаш?Неужели по окрестностям нельзя рабочие места создавать или за городом,кошмар какой-то и все в сторону Ленинского.

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Евгений Иванов

11:53:00 03-06-2025

Александр (10:32:56 03-06-2025) Каждый день задаю себе вопрос зачем с утра вся округа в цент... Там пять крупнейших вузов города. Вместе с сотрудниками это больше ста тысяч человек. Конечно, эту ошибку градостротелей трудно поправить. А помочь могут не развязки, а адекватный пассажиропотоку вид общественного транспорта. Я уже три года прошу в администрации заложить в планы трамвайный путь связывающий Павловский тракт и площадь Советов через улицы Анатолия и Челюскинцев. Вместо этого запланированы 10 развязок, каждая из которых только увеличит число автомобилей в центре гарантировано. А трамвай? На него денег нет? Есть. Только трамвайная линия пройдет по улице Просторной и решению проблемы пробок и переполненных автобусов ничего не даст.. Вы чем помогли решению проблемы? Поддерживали развязки? Вот и получайте результат.

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