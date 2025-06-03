Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 июня

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

03 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 3 июня на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Крупная пробка на Змеиногорском тракте протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от СНТ "Сибирский садовод" до шоссе Ленточный Бор.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Матросова

Движение по улице Матросова затруднено от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог: