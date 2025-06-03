Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 июня
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
03 июня 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 3 июня на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Крупная пробка на Змеиногорском тракте протянулась от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от СНТ "Сибирский садовод" до шоссе Ленточный Бор.
Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.
Движение по улице Матросова затруднено от улицы Юрина до улицы Бехтерева.
Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- пр. Строителей – от ул. Челюскинцев до Павловского тракта;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до Огородного проезда;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
10:32:56 03-06-2025
Каждый день задаю себе вопрос зачем с утра вся округа в центр ломится?Там что бабло разыгрывают?Или куча заводов ,предприятий типа Уралмаш?Неужели по окрестностям нельзя рабочие места создавать или за городом,кошмар какой-то и все в сторону Ленинского.
11:53:00 03-06-2025
Александр (10:32:56 03-06-2025) Каждый день задаю себе вопрос зачем с утра вся округа в цент... Там пять крупнейших вузов города. Вместе с сотрудниками это больше ста тысяч человек. Конечно, эту ошибку градостротелей трудно поправить. А помочь могут не развязки, а адекватный пассажиропотоку вид общественного транспорта. Я уже три года прошу в администрации заложить в планы трамвайный путь связывающий Павловский тракт и площадь Советов через улицы Анатолия и Челюскинцев. Вместо этого запланированы 10 развязок, каждая из которых только увеличит число автомобилей в центре гарантировано. А трамвай? На него денег нет? Есть. Только трамвайная линия пройдет по улице Просторной и решению проблемы пробок и переполненных автобусов ничего не даст.. Вы чем помогли решению проблемы? Поддерживали развязки? Вот и получайте результат.