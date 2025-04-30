Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

30 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 30 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. По улице Матросова движение затруднено от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Павловский тракт

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Власихинская

Здесь затор протянулся от шоссе Ленточный Бор до ТЦ "Волна".

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: