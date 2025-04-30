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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

30 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com
Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 30 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Северо-Западная, Матросова

Этим утром пробка сковала улицу Северо-Западную на пересечении с проспектом Ленина. По улице Матросова движение затруднено от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Павловский тракт

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Власихинская

Здесь затор протянулся от шоссе Ленточный Бор до ТЦ "Волна".

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах:

  • Змеиногорский тракт – от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки;
  • Южный тракт – от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор;
  • улица Новосибирская – от улицы Нахимова до улицы Весенней;
  • улица Кутузова;
  • улица Советской Армии – от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров;
  • улица Молодежная – от переулка Ядринцева до переулка Революционного.
Барнаул Пробки

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