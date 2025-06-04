Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 июня
Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов
04 июня 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 4 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром затор сковал улицу Северо-Западную от улицы 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина. Пробка на улице Матросова собралась от улицы Юрина до улицы Бехтерева.
Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
На Змеиногорском тракте движение затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Кроме того, заторы образовались на следующих улицах:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- ул. Юрина – от Малаховского кольца до ул. Островского;
- пр. Строителей – от ул. Челюскинцев до Павловского тракта;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
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