Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 июня

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

04 июня 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 4 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром затор сковал улицу Северо-Западную от улицы 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина. Пробка на улице Матросова собралась от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кроме того, заторы образовались на следующих улицах: