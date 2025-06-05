Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 июня

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

05 июня 2025, 07:44, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 5 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Огромная пробка этим утром сковала Змеиногорский тракт: затор протянулся от поселка Садоводов до строящейся развязки на 3,2 км. Движение на Южном тракте затруднено от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кутузова

Также водителям придется постоять на улице Кутузова, где протяженность пробки составляет 1,6 км.

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте движение сковано от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Затор на улице Советской Армии образовался на участке от проспекта Строителей до улицы Огородной.

Также крупные пробки наблюдаются на следующих участках дорог: