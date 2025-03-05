Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 марта?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

05 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 5 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Утро среды началось с пробок на Павловском тракте: затор сковал участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с ул. Попова.

Власихинская

Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до ул. Лазурной. Кроме того, в левом ряду произошло ДТП.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Большие пробки этим утром также образовались на следующих участках города: