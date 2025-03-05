Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 марта?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
05 марта 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 5 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Утро среды началось с пробок на Павловском тракте: затор сковал участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с ул. Попова.
Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до ул. Лазурной. Кроме того, в левом ряду произошло ДТП.
Пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.
Большие пробки этим утром также образовались на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского.
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