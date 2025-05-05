Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

05 мая 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 5 мая на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Ленина

Этим утром большая пробка сковала проспект Ленина от проспекта Строителей до улицы Кулагина. Также затор образовался на участке от улицы Матросова до улицы Аносова.

Матросова, Северо-Западная

На улице Матросова водителям придется постоять от улицы Юрина до улицы Бехтерева. Движение по улице Северо-Западной затруднено от улицы Гущина до проспекта Ленина.

Павловский тракт

Затор на Павловском тракте протянулся от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул перекресток с улицей Попова.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: