Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
05 мая 2025, 07:40, ИА Амител
Утром 5 мая на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром большая пробка сковала проспект Ленина от проспекта Строителей до улицы Кулагина. Также затор образовался на участке от улицы Матросова до улицы Аносова.
На улице Матросова водителям придется постоять от улицы Юрина до улицы Бехтерева. Движение по улице Северо-Западной затруднено от улицы Гущина до проспекта Ленина.
Затор на Павловском тракте протянулся от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул перекресток с улицей Попова.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- пересечение проспекта Строителей с улицей Челюскинцев;
- улица Советской Армии – от проспекта Строителей до улицы Орловской;
- улица Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца, а также в микрорайоне "Лазурный 2";
- улица Попова – от улицы Сергея Семенова до улицы Энтузиастов;
- Змеиногорский тракт – от поселка Садоводов до строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод".
10:38:48 05-05-2025
ну потому что человейники строить продолжают в нарушении всех норм, а дорожная сеть прежняя, на уровне 50-60 годов, когда машин у частников было мало. А сейчас прописан в районе(налог платит по сельской местности), а живёт в Барнауле😝😝😝