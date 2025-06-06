Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 июня

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

06 июня 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 6 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Матросова, Северо-Западная

Этим утром пробка сковала улицу Матросова от улицы Аэродромной до улицы Главной. Движение по улице Северо-Западной затруднено на пересечении с проспектом Ленина.

Павловский тракт

На Павловском тракте затор протянулся от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Водителям также придется постоять на Змеиногорском тракте, где пробка сковала участок от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Затрудненная дорожная ситуация сложилась и на Южном тракте – от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: