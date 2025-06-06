Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 июня
Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов
06 июня 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 6 июня на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала улицу Матросова от улицы Аэродромной до улицы Главной. Движение по улице Северо-Западной затруднено на пересечении с проспектом Ленина.
На Павловском тракте затор протянулся от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
Водителям также придется постоять на Змеиногорском тракте, где пробка сковала участок от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Затрудненная дорожная ситуация сложилась и на Южном тракте – от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- пр. Строителей – на пересечении с пр. Красноармейским и ул. Челюскинцев.
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