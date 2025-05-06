Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
06 мая 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 6 мая на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром большая пробка сковала Павловский тракт от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Кроме того, крупный затор образовался на расположенной рядом улице Советской Армии: он протянулся от проспекта Строителей до улицы Курской.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
- проспект Строителей – от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева;
- проспект Ленина – от проспекта Строителей до улицы Кулагина;
- ул. Матросова – от улицы Юрина до улицы Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от улицы Гущина до проспекта Ленина.
Комментарии 0