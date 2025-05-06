Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

06 мая 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 6 мая на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Этим утром большая пробка сковала Павловский тракт от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Кроме того, крупный затор образовался на расположенной рядом улице Советской Армии: он протянулся от проспекта Строителей до улицы Курской.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский тракт

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: