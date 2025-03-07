Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 марта?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

07 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 7 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром затор образовался на ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева. А также на пересечении ул. Северо-Западной с пр. Ленина.

Павловский тракт

Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Большие пробки этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог: