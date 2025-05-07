Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 мая
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
07 мая 2025, 07:35, ИА Амител
Утром 7 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробка на Павловском тракте этим утром собралась от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также сковала перекресток с улицей Попова.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Заторы также образовались на двух участках Змеиногорского тракта: от СНТ "Октябрьский садовод" до СНТ "Солнечный", а также от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Движение на Южном тракте затруднено вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Огородной;
- пр. Строителей – от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина.
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