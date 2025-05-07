Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 мая

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

07 мая 2025, 07:35, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 7 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Пробка на Павловском тракте этим утром собралась от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также сковала перекресток с улицей Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Заторы также образовались на двух участках Змеиногорского тракта: от СНТ "Октябрьский садовод" до СНТ "Солнечный", а также от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Движение на Южном тракте затруднено вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: