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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

08 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com
Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 8 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Северо-Западная, Матросова

Этим утром автомобильная пробка сковала ул. Северо-Западную на пересечении с пр. Ленина. На ул. Матросова движение затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева.

Павловский тракт, Власихинская

Затор на Павловском тракте протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. На ул. Власихинской водителям также придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Кутузова;
  • ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
  • пересечение пр. Строителей с пр. Ленина и пр. Красноармейским;
  • пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов и ул. Энтузиастов;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова.
Барнаул Пробки

Комментарии 3

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сергей

09:11:26 08-04-2025

Какой прок от этих новостей про пробки? У нас они хронические всегда в одних местах, и пока "новость" до сайта дошла ситуация уже поменяется.

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Леня

09:34:58 08-04-2025

Про них не писать надо, а решать вопрос с движением.

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Гость

10:12:05 08-04-2025

Никуда не надо ехать. Сиди дома, закусывай.

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