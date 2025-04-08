Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

08 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 8 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Северо-Западная, Матросова

Этим утром автомобильная пробка сковала ул. Северо-Западную на пересечении с пр. Ленина. На ул. Матросова движение затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева.

Павловский тракт, Власихинская

Затор на Павловском тракте протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. На ул. Власихинской водителям также придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: