Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
08 апреля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 8 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром автомобильная пробка сковала ул. Северо-Западную на пересечении с пр. Ленина. На ул. Матросова движение затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
Затор на Павловском тракте протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. На ул. Власихинской водителям также придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте пробка тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
- пересечение пр. Строителей с пр. Ленина и пр. Красноармейским;
- пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов и ул. Энтузиастов;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова.
09:11:26 08-04-2025
Какой прок от этих новостей про пробки? У нас они хронические всегда в одних местах, и пока "новость" до сайта дошла ситуация уже поменяется.
09:34:58 08-04-2025
Про них не писать надо, а решать вопрос с движением.
10:12:05 08-04-2025
Никуда не надо ехать. Сиди дома, закусывай.