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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 июня

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

09 июня 2025, 07:57, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com
Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 9 июня на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Этим утром крупная автомобильная пробка сковала Павловский тракт от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Ленточный Бор, Власихинская

На шоссе Ленточный Бор водителям придется постоять от улицы Кутузова до улицы Власихинской, где также затруднено движение: затор протянулся от Малаховского кольца до остановки наземного транспорта "Кладбище".

Змеиногорский и Южный тракты

Кроме того, пробка образовалась на участке Змеиногорского тракта от СТ "Алтайские зори" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор. 

Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • пр. Космонавтов – от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
  • ул. Юрина – от Малаховского кольца до ул. Гущина;
  • ул. Попова – от ул. Балтийской до ул. Взлетной; 
  • ул. Кутузова.
Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

09:10:46 09-06-2025

Каждый раз после дождя одно и тоже🙄, а где ливневая канализация?😳

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Александр

09:31:38 09-06-2025

Гость (09:10:46 09-06-2025) Каждый раз после дождя одно и тоже🙄, а где ливневая канализ... Забита песком, который дорожники сыпят в зимний период, а потом не убирают.

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Гость

10:13:01 09-06-2025

Да никуда не надо ехать. Сидите дома. Я съездил - ничего там хорошего

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