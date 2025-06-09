Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 июня

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

09 июня 2025, 07:57, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 9 июня на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром крупная автомобильная пробка сковала Павловский тракт от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Ленточный Бор, Власихинская

На шоссе Ленточный Бор водителям придется постоять от улицы Кутузова до улицы Власихинской, где также затруднено движение: затор протянулся от Малаховского кольца до остановки наземного транспорта "Кладбище".

Змеиногорский и Южный тракты

Кроме того, пробка образовалась на участке Змеиногорского тракта от СТ "Алтайские зори" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог: