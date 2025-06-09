Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 июня
Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов
09 июня 2025, 07:57, ИА Амител
Утром 9 июня на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром крупная автомобильная пробка сковала Павловский тракт от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.
На шоссе Ленточный Бор водителям придется постоять от улицы Кутузова до улицы Власихинской, где также затруднено движение: затор протянулся от Малаховского кольца до остановки наземного транспорта "Кладбище".
Кроме того, пробка образовалась на участке Змеиногорского тракта от СТ "Алтайские зори" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- пр. Космонавтов – от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Юрина – от Малаховского кольца до ул. Гущина;
- ул. Попова – от ул. Балтийской до ул. Взлетной;
- ул. Кутузова.
09:10:46 09-06-2025
Каждый раз после дождя одно и тоже🙄, а где ливневая канализация?😳
09:31:38 09-06-2025
Гость (09:10:46 09-06-2025) Каждый раз после дождя одно и тоже🙄, а где ливневая канализ... Забита песком, который дорожники сыпят в зимний период, а потом не убирают.
10:13:01 09-06-2025
Да никуда не надо ехать. Сидите дома. Я съездил - ничего там хорошего