Синоптики поделились прогнозом погоды на день

03 августа 2026, 06:00, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

3 августа Алтайский край накроют туманы и дожди, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Температура днем составит от +29 до +34 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — следует из прогноза.

Ожидается южный ветер 4–9 м/с, местами с порывами до 16 м/с.

В Барнауле дождь возможен только к концу дня, а туман — утром. Температура в городе составит от +29 до +31 градуса.