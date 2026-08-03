Туманы и дожди накроют Алтайский край 3 августа
Синоптики поделились прогнозом погоды на день
03 августа 2026, 06:00, ИА Амител
Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru
3 августа Алтайский край накроют туманы и дожди, сообщает региональный Гидрометцентр.
«Температура днем составит от +29 до +34 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — следует из прогноза.
Ожидается южный ветер 4–9 м/с, местами с порывами до 16 м/с.
В Барнауле дождь возможен только к концу дня, а туман — утром. Температура в городе составит от +29 до +31 градуса.
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