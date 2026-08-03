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Туманы и дожди накроют Алтайский край 3 августа

Синоптики поделились прогнозом погоды на день

03 августа 2026, 06:00, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru
Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

3 августа Алтайский край накроют туманы и дожди, сообщает региональный Гидрометцентр. 

«Температура днем составит от +29 до +34 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — следует из прогноза. 

Ожидается южный ветер 4–9 м/с, местами с порывами до 16 м/с.

В Барнауле дождь возможен только к концу дня, а туман — утром. Температура в городе составит от +29 до +31 градуса. 

Барнаул Алтайский край Погода
       

Комментарии 2

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Трагати

07:19:59 03-08-2026

в спб 20С-23С, зимы - короткие и мягкие, осень - теплая и сухая.
этот ссыльный край, для того, чтобы люди здесь гнили за живо.

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гость

14:40:43 03-08-2026

Трагати (07:19:59 03-08-2026) в спб 20С-23С, зимы - короткие и мягкие, осень - теплая и су... В СПб круглый год +8

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