Явка на выборах главы Республики Алтай превысила 29%

Жители избирают главу региона и депутатов

07 сентября 2024, 22:00, ИА Амител

Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Явка на выборах главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва по итогам второго дня голосования составила 29,2%, сообщили в телеграм-канале регионального Избиркома.

"К концу второго дня голосования явка составила 29,2% (включая ДЭГ)", – говорится в сообщении.

8 сентября состоится третий, финальный день голосования. Избирательные участки будут открыты в 8 утра до 8 вечера.

На пост главы регионы претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая участвуют "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и партия "Родина".