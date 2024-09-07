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Явка на выборах главы Республики Алтай превысила 29%

Жители избирают главу региона и депутатов

07 сентября 2024, 22:00, ИА Амител

Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Явка на выборах главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва по итогам второго дня голосования составила 29,2%, сообщили в телеграм-канале регионального Избиркома.

"К концу второго дня голосования явка составила 29,2% (включая ДЭГ)", – говорится в сообщении. 

8 сентября состоится третий, финальный день голосования. Избирательные участки будут открыты в 8 утра до 8 вечера.

На пост главы регионы претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая участвуют "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и партия "Родина".

Политика выборы Республика Алтай
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Комментарии 3

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Гость

22:33:21 07-09-2024

71% не уверены?

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Ужас

22:56:08 07-09-2024

Очевидно, кто вообще сейчас и зачем ходит на все эти фейковые выборы?

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Гость

08:36:27 08-09-2024

Из них 25% - это бюджетники, которых заставили голосовать удаленно с последующим обязательным отчетом?

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