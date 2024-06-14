Загранпаспорт для россиян станет на тысячу дороже
Решение об увеличении госпошлины было принято в ноябре 2023 года
14 июня 2024, 17:15, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/243
С 1 июля 2024 года в России подорожает оформление загранпаспорта нового образца. Теперь госпошлина за него составит шесть тысяч рублей для взрослых (ранее она была пять тысяч рублей). Об этом сообщил Telegram-канал "Улететь".
Для несовершеннолетних россиян до 14 лет госпошлина за оформление загранпаспорта также увеличится – с 2,5 тысячи до 3 тысяч рублей.
Решение об увеличении госпошлины было принято в ноябре 2023 года.
В мае Ассоциация туроператоров России предупредила, что у российских туристов могут возникнуть трудности при пересечении границы из-за неточностей в загранпаспортах.
22:57:35 14-06-2024
А на хрена они вообще нужны??????Что агентуры мало в России????? Судя по результативности почти нулевой с странах Нато и коалиции сша нашей агентуры у них меньше нежели их у нас.
23:00:48 14-06-2024
Надо же быстро смываться высшим коррупционерам чиновникам и мошенникам олигархам пятой колоне из России поэтому и сохраняют их на руках. А по моему надо выехать на лечение по обмену опытом получи разовый и все.