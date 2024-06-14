Загранпаспорт для россиян станет на тысячу дороже

Решение об увеличении госпошлины было принято в ноябре 2023 года

14 июня 2024, 17:15, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/243

С 1 июля 2024 года в России подорожает оформление загранпаспорта нового образца. Теперь госпошлина за него составит шесть тысяч рублей для взрослых (ранее она была пять тысяч рублей). Об этом сообщил Telegram-канал "Улететь".

Для несовершеннолетних россиян до 14 лет госпошлина за оформление загранпаспорта также увеличится – с 2,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Решение об увеличении госпошлины было принято в ноябре 2023 года.

В мае Ассоциация туроператоров России предупредила, что у российских туристов могут возникнуть трудности при пересечении границы из-за неточностей в загранпаспортах.