Туристы из Кузбасса на "Харлее" попали в ДТП с переворотом на Алтае
Их доставили в Шебалинскую районную больницу
03 августа 2026, 15:18, ИА Амител
Днем 1 августа в селе Шебалино Республики Алтай произошло ДТП с участием мотоцикла Harley-Davidson. В результате аварии травмы получили двое туристов из Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным, около 14:30 36-летний житель Кемеровской области, управлявший мотоциклом Harley-Davidson, не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.
В результате ДТП пострадали водитель и его 24-летняя пассажирка. Обоих доставили в Шебалинскую районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. В дальнейшем госпитализация не потребовалась.
«В отношении мотоциклиста возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего")», — отметили в ведомстве.
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