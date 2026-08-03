Туристы из Кузбасса на "Харлее" попали в ДТП с переворотом на Алтае

Их доставили в Шебалинскую районную больницу

03 августа 2026, 15:18, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

Днем 1 августа в селе Шебалино Республики Алтай произошло ДТП с участием мотоцикла Harley-Davidson. В результате аварии травмы получили двое туристов из Кемеровской области, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительным данным, около 14:30 36-летний житель Кемеровской области, управлявший мотоциклом Harley-Davidson, не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.

В результате ДТП пострадали водитель и его 24-летняя пассажирка. Обоих доставили в Шебалинскую районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. В дальнейшем госпитализация не потребовалась.