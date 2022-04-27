В Белокурихе построят акватермальный комплекс за восемь млрд рублей

В Белокурихе планируют построить санаторно-курортный комплекс общей стоимостью восемь миллиардов рублей с привлечением средств корпорации «Туризм.РФ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Туризм.РФ» Дениса Секачёва.

Секачёв заявил, что корпорация совместно с инвестором создаст новый современный санаторный комплекс на 440 номеров. По его словам, Белокуриха нуждается в новых местах для туристов и создание такого комплекса станет «новым, качественным шагом в развитии курорта».

Генеральный директор компании-инвестора АО «Санаторий «Алтай» Марина Пепеляева отметила, что сейчас корректируется проектно-сметная документация. По её словам, проект инвесторы хотят реализовать до конца 2026 года в два этапа.

Санаторно-курортный комплекс планируют построить вместе с объектами питания, а также лечебными площадями на 8 тыс. кв. м.

«Мы считаем, что центром притяжения туристов здесь станет акватермальный комплекс с зеркалом воды более 1 тыс. кв. м. С учётом открытых и закрытых комплексов это будет крупнейший термальный комплекс. Мы его проектировали совместно с архитекторами из Германии. Там будет спа-центр, тренажёрный зал», — сказала Пепеляева.

По её словам, новый комплекс позволит принять одновременно 1500 отдыхающих. Его открытие создаст более 500 рабочих мест. Для сотрудников планируют построить общежитие.

Ранее сообщалось, что специалисты Минстроя России и корпорации «Туризм.РФ» прибыли в Алтайский край для обсуждения мастер-планирования туристической территории «Предгорье Алтая», в том числе туркластера «Белокуриха Горная». При посещении туркластера Денис Секачёв отметил перспективность дальнейшего развития площадки. По его словам, Белокуриха сейчас перегружена, её загрузка превышает 90%.

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