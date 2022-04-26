Белокуриха перегружена. «Туризм РФ» разработает мастер-план нового курортного центра на Алтае

Специалисты Минстроя России и корпорации «Туризм. РФ» прибыли в Алтайский край для обсуждения мастер-планирования туристической территории «Предгорье Алтая», в том числе туркластера «Белокуриха Горная». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

При посещении туркластера первый заместитель гендиректора корпорации «Туризм.РФ» Денис Секачёв отметил перспективность развития площадки. По его словам, Белокуриха сейчас перегружена, её загрузка превышает 90%. Секачёв заявил, что в Белокурихе можно развить новый курортный центр до 2000 номеров, который в перспективе может ещё вырасти.

«У нас есть дорожная карта между регионом и корпорацией. Сегодня первый этап: мы приехали посмотреть на эту площадку, после этого мы приступаем к следующему этапу — мастер-планированию данной территории», — заявил Секачёв.

По словам Секачёва, курорт здесь будет построен в едином стиле, с единым архитектурным кодом, с зоной гостеприимства. Новых туристов здесь можно будет ждать уже к 2025-2026 году.

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Заместитель председателя правительства края Иван Кибардин напомнил, что туркластер развивается в результате партнёрства государства и частного капитала. Так, государство создаёт на территории инженерную и транспортную инфраструктуру, а бизнес — непосредственно строит туристические объекты.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых заявил, что на возведение различных объектов инфраструктуры государство выделило уже более 2,6 миллиарда рублей. Большая часть этих средств — около 2,2 млрд рублей — это деньги из федерального бюджета. К концу 2022 года закончится строительство второй автомобильной дороги — до горы Глухариная. Первую — до горы Мишина — построили в 2021 году.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство Алтайского края заключило соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ» в целях реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Совместные усилия направляются на мастер-планирование туристических территорий с целью создания современной инфраструктуры для реализации инвестпроектов.

Ранее сообщалось, что российские власти решили получить объективную картину развития туристической отрасли, чтобы понять, достигаются ли цели нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В последний раз вклад туризма в крае в ВРП публично оценивался в 2018 году.