У Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги

Девушка получила квартиру от отца еще в 2014 году, но с тех пор за нее никто не платил

05 февраля 2025, 17:43, ИА Амител

Дарья Трепова* на судебном заседании / Фото: ТАСС

Коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей из-за долгов по квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, они копились десять лет.

По информации канала, в 2014 году Трепова* получила от отца квартиру на улице Артиллерийской, за которую с тех пор никто не платил. В общей сложности накопилось более 169,5 тысячи рублей. Осужденная за теракт участвовала в заседании по видеосвязи, согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить задолженность в рассрочку.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года, в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга