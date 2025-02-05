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У Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги

Девушка получила квартиру от отца еще в 2014 году, но с тех пор за нее никто не платил

05 февраля 2025, 17:43, ИА Амител

Дарья Трепова* на судебном заседании / Фото: ТАСС
Дарья Трепова* на судебном заседании / Фото: ТАСС

Коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей из-за долгов по квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, они копились десять лет.

По информации канала, в 2014 году Трепова* получила от отца квартиру на улице Артиллерийской, за которую с тех пор никто не платил. В общей сложности накопилось более 169,5 тысячи рублей. Осужденная за теракт участвовала в заседании по видеосвязи, согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить задолженность в рассрочку.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года, в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Происшествия Терроризм
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Комментарии 6

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Гость

18:40:44 05-02-2025

Справились

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Гость

19:49:46 05-02-2025

Жалко её. Какая она террорист. Таких половина страны и больше.

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Гость

12:33:18 06-02-2025

Гость (19:49:46 05-02-2025) Жалко её. Какая она террорист. Таких половина страны и больш... Какая она террорист --- глупенький. Таких реально сейчас много. Они думают, что умные, поэтому вместо зомбоящика смотрят зомбосайты. А потом садятся на 27 лет и очень удивляются. Которые поумней, успевают убежать

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Гость

13:59:52 06-02-2025

Гость (12:33:18 06-02-2025) Какая она террорист --- глупенький. Таких реально сейчас мно... Куда убежать?От себя?

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Местный

19:58:22 05-02-2025

Это всего 17тр за год?

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Гость

12:27:42 06-02-2025

Ее приговорили к 27 годам лишения свободы --- выплатит

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