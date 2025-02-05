У Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги
Девушка получила квартиру от отца еще в 2014 году, но с тех пор за нее никто не платил
05 февраля 2025, 17:43, ИА Амител
Коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* 170 тысяч рублей из-за долгов по квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, они копились десять лет.
По информации канала, в 2014 году Трепова* получила от отца квартиру на улице Артиллерийской, за которую с тех пор никто не платил. В общей сложности накопилось более 169,5 тысячи рублей. Осужденная за теракт участвовала в заседании по видеосвязи, согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить задолженность в рассрочку.
Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года, в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
18:40:44 05-02-2025
Справились
19:49:46 05-02-2025
Жалко её. Какая она террорист. Таких половина страны и больше.
12:33:18 06-02-2025
Гость (19:49:46 05-02-2025) Жалко её. Какая она террорист. Таких половина страны и больш... Какая она террорист --- глупенький. Таких реально сейчас много. Они думают, что умные, поэтому вместо зомбоящика смотрят зомбосайты. А потом садятся на 27 лет и очень удивляются. Которые поумней, успевают убежать
13:59:52 06-02-2025
Гость (12:33:18 06-02-2025) Какая она террорист --- глупенький. Таких реально сейчас мно... Куда убежать?От себя?
19:58:22 05-02-2025
Это всего 17тр за год?
12:27:42 06-02-2025
Ее приговорили к 27 годам лишения свободы --- выплатит