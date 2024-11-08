В Новосибирской области парень всю ночь избивал девушку и не открывал дверь полиции

Потерпевшая получила серьезные травмы

08 ноября 2024, 17:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Новосибирской области 28-летний парень избил 18-летнюю девушку во время ссоры, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент случился 4 ноября в рабочем поселке Горный Тогучинского района.

Потерпевшая Катя*, выросшая в неблагополучной семье, пришла в гости к подруге, а позже к девушкам присоединился молодой человек по имени Егор*.

Во время посиделок зашел разговор об их общем знакомом, которого парень начал оскорблять, а девушка за него словесно заступилась. В итоге парень взбесился и напал на Катю*.

Со слов матери подруги потерпевшей, девчонки полезли их разнимать, "но им тоже прилетело", а в одна от испуга вообще убежала босиком из квартиры.

По словам женщины, после этого парень вытащил девушку на улицу и продолжил избивать на глазах у соседей, невзирая на их угрозы вызвать полицию. "Если бы вы так напились, ваши мужья вас так же бы избили", – отвечал он на их предупреждения.

"Хотя Катя* не была пьяной. Мне позвонила дочка, рассказала это все. Говорит, что он ее к себе домой потащил, она боялась, что вообще убьет. Я поехала туда с сестрой и параллельно звонила в полицию", – отметила сибирячка.

Когда правоохранители прибыли, Егор* не открыл дверь и продолжил избивать Катю* до утра. Ее он отпустил только тогда, когда ему написали, что будут вызывать МЧС и ломать дверь.

Со слов сибирячки, после той ночи девушка была в тяжелом состоянии.

"Там уже не было на девочке живого места... Мы ее не узнали, когда увидели. Голова была как воздушный шарик из-за синяков, круглая и огромная. Врачи диагностировали перелом челюсти со смещением, а голову еще обследуют", – рассказала женщина.

Также добавила, что из больницы информацию об избиении передали в полицию, злоумышленника ищут. По ее словам, он бьет девушек уже не впервые: ранее побил подругу так, "что у той аж небо треснуло".

* Имена изменены